Прогноз погоды на 7 февраля, понедельник: облачно

Синоптики сделали прогноз погоды на понедельник, 7 февраля. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, облачно, небольшая вероятность легкого дождя, легкий ветер до 3.1 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: переменная облачность, +12С днем, +6°С ночью;
- Тель-Авив: переменная облачность, +17°С днем, +11°С ночью;
- Хайфа: облачно, легкий дождь, +13°С днем, +9°С ночью;
- Беэр Шева: переменная облачность, +19°С днем, +6°С ночью;
- Эйлат: ясно, +21°С днем, +9°С ночью;
- Тверия: облачно, легкий дождь, +17°С днем, +12°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 7 февраля составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 17°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см. Ветер юго-западный, скорость 20-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 18°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 19°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 10-20 км/ч.
Температура воды в Мертвом море в районе 18°С.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что волны экстремальной жары в океане превратились в норму.
Ученые предупредили, что потепление уже сейчас негативно влияет на экосистемы океана и может повлечь непоправимые последствия. Площадь поверхности океана, подверженная «волнам жары», в Арктике увеличилась в 5,3 раза с XIX века.
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