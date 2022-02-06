Прогноз погоды на 7 февраля, понедельник: облачно

Синоптики сделали прогноз погоды на завтра. Сообщается, что на большей части территории страны будет облачно, с небольшой вероятностью выпадения осадков, солнечная активность средняя.

Синоптики сделали прогноз погоды на понедельник, 7 февраля. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, облачно, небольшая вероятность легкого дождя, легкий ветер до 3.1 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: переменная облачность, +12С днем, +6°С ночью;

Тель-Авив: переменная облачность, +17°С днем, +11°С ночью;

Хайфа: облачно, легкий дождь, +13°С днем, +9°С ночью;

Беэр Шева: переменная облачность, +19°С днем, +6°С ночью;

Эйлат: ясно, +21°С днем, +9°С ночью;

Тверия: облачно, легкий дождь, +17°С днем, +12°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 7 февраля составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 17°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см. Ветер юго-западный, скорость 20-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 17°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см. Ветер юго-западный, скорость 20-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 18°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 18°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 19°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 10-20 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 18°С.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что волны экстремальной жары в океане превратились в норму.

Ученые предупредили, что потепление уже сейчас негативно влияет на экосистемы океана и может повлечь непоправимые последствия. Площадь поверхности океана, подверженная «волнам жары», в Арктике увеличилась в 5,3 раза с XIX века.

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