Волны экстремальной жары в океане превратились в норму — ученые

Американские ученые провели анализ данных о температуре поверхности океана за последние 150 лет. Как оказалось, в 2014 году мировые воды прошли «точку невозврата». Мировой океан с 2014 года множество раз подвергался «волнам тепла». Такие экстремальные условия превратились в норму.
После 2014 года тенденция продолжалась и в последующие годы. По словам ученых, в 2014 году 50 процентов мирового океана подвергались подобным волнам. А вот уже в 2019 году таким волнам подвергались 57 процентов.
При этом, в XIX веке этот показатель достигал 2 процентов.
По словам экспертов, сильнее всего от экстремальных температур пострадали территории Арктики.
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