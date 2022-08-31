Прогноз погоды в Израиле на 1 сентября: жара, без осадков

Фото: Anna Kaplan / Flash 90

В некоторых регионах страны температура воздуха повысится на несколько градусов, осадков не прогнозируется, лишь слабый ветер.

В четверг, 1 сентября, на большей части территории Израиля температура останется без изменений. Синоптики прогнозируют жаркую, ясную погоду с легким ветром до 4.8 м/с. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +344°С днем, +21°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +32°С днем, +26°С ночью;

Хайфа: ясно, +28°С днем, +23°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +35°С днем, +24°С ночью;

Эйлат: ясно, +41°С днем, +28°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 1 сентября составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 60-100 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 60-100 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 60-100 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 60-100 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 20-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 20-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер южный, скорость 10-25 км/ч. «Курсор» писал ранее, в каких водоемах на севере Израиля нельзя купаться.

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Автор материала: Кати Гиршин