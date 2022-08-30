Опасно для здоровья: в каких водоемах Израиля не стоит купаться

Министерство здравоохранения обновило «черный список» водоемов на севере Израиля, в которых не рекомендуется купаться.

Министерство здравоохранения и министерство охраны окружающий среды, опираясь на результаты проб воды, опубликовали список водоемов на севере страны, в которых купаться опасно для здоровья.

Об этом сообщает издание 0404.

Эксперты при тестировании обнаружили в образцах воды высокий уровень загрязнений, в частности фекальными стоками, поэтому израильтян просят быть осознанными и не заходить в эти водоемы, чтобы не подхватить инфекцию.

Загрязнения были обнаружены в:

Шенир (Хацбани) — от устья ручья из Ливана (Римский мост) до места впадения в Иордан;

Иордан — от моста Йосеф до моста Арик-Кол (устье в Кинерет);

Нахаль-Эль-Аль;

Нахаль Ха-Зачи;

Гилбон — водопад Дебора, шестиугольный бассейн;

Нахаль Залмон, Казив — Эйн Хадралит, Батзат — Тафсит Илон.

Однако источник загрязнений этих водоемов пока не обнаружен.

Отмечается, что инспекторы берут пробы воды и проверяют ее качество каждые две недели, после чего публикуют результаты.

«Курсор» писал ранее, что министерство охраны окружающей среды составило список самых чистых пляжей Израиля, по данным на 23 августа.

Еще мы писали, что два пляжа Израиля попали в топ-100 лучших пляжей мира. Речь идет об Эйн-Бокек на Мертвом море, а также тель-авивском пляже Гордон.