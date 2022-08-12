Прогноз погоды в Израиле на 13 августа: ясно и слабый ветер

Согласно данным синоптиков, 13 августа, на большей части территории Израиля температура будет без изменений. Ожидается ясная погода со слабым ветром.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +28°С днем, +18°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +32°С днем, +24°С ночью;
- Хайфа: ясно, +28°С днем, +21°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +33°С днем, +22°С ночью;
- Эйлат: ясно, +38°С днем, +27°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 13 августа составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 70-120 см. Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 70-120 см. Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что минздрав обновил список водоемов, в которых не рекомендуется купаться.