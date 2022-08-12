Прогноз погоды в Израиле на 13 августа: ясно и слабый ветер

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В некоторых регионах страны температура воздуха опустится на несколько градусов, но в Израиле все равно будет сохраняться высокая солнечная активность.

Согласно данным синоптиков, 13 августа, на большей части территории Израиля температура будет без изменений. Ожидается ясная погода со слабым ветром. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +28°С днем, +18°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +32°С днем, +24°С ночью;

Хайфа: ясно, +28°С днем, +21°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +33°С днем, +22°С ночью;

Эйлат: ясно, +38°С днем, +27°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 13 августа составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 70-120 см. Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 70-120 см. Ветер западный, скорость 15-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 70-120 см. Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 70-120 см. Ветер западный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер южный, скорость 15-30 км/ч. «Курсор» писал ранее, что минздрав обновил список водоемов, в которых не рекомендуется купаться.

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Автор материала: Кати Гиршин