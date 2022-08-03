Минздрав предупредил израильтян: где сегодня запрещено купаться

Из-за повышенного содержания бактерий группы кишечной палочки Минздрав не рекомендует купаться в следующих ручьях и водоемах: ручей Эль-Аль, ручей Захи, Джилабун – водопад Двора, водоем ха-Мешушим, ручей Цальмон, ручей Гаатон, ручей Снир, река Иордан.

В пробах воды, взятых 1 августа, было обнаружено повышенное содержание колиформных бактерий (бактерии группы кишечной палочки).

Об этом сообщили в detaly.co.il.

Минздрав и минэкологии обеспокоены состоянием нескольких ручьев и водоемов на севере Израиля. Колиформные организмы являются микробными индикаторами качества питьевой воды. Согласно рекомендациям ВОЗ, их не должно быть в системах водоснабжения с подготовленной водой, поскольку могут возникнуть различные острые кишечные инфекции.

В связи с этим Минздрав не рекомендует купаться в следующих ручьях и водоемах: ручей Снир, река Иордан (от моста Йосефа до моста Арика), ручей Эль-Аль, ручей Захи, Джилабун – водопад Двора, водоем ха-Мешушим, ручей Цальмон, ручей Гаатон.

На данный момент Министерство охраны окружающей среды не смогло обнаружить источник загрязнения воды. До публикации новых результатов проб воды, забор которых проводится раз в две недели в постоянных местах инспекторами Управления природы и парков, жителей просят избегать купаний в указанных местах.

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