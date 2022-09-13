Прогноз погоды в Израиле на 14 сентября: ясно и слабый ветер

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Несмотря на то, что температура воздуха в некоторых регионах снизится на несколько градусов, в Израиле все равно будет тепло и солнечно.

В среду, 14 сентября, синоптики не прогнозируют существенных изменений погоды. В Израиле будет сохраняться высокая солнечная активность, ожидается слабый ветер. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +27°С днем, +18°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +24°С ночью;

Хайфа: ясно, +26°С днем, +21°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +31°С днем, +21°С ночью;

Эйлат: ясно, +37°С днем, +25°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 14 сентября составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см.

Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.

: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-восточный, скорость 15-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-восточный, скорость 15-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер западный, скорость 10-20 км/ч. «Курсор» писал ранее, что нынешние уровни потепления уже поставили мир перед угрозой пяти основных переломных моментов, включая крах Антарктического и Гренландского ледяных щитов, но еще не поздно изменить ситуацию.

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Автор материала: Кати Гиршин