Прогноз погоды в Израиле на 14 сентября: ясно и слабый ветер

В среду, 14 сентября, синоптики не прогнозируют существенных изменений погоды. В Израиле будет сохраняться высокая солнечная активность, ожидается слабый ветер.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +27°С днем, +18°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +24°С ночью;
- Хайфа: ясно, +26°С днем, +21°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +31°С днем, +21°С ночью;
- Эйлат: ясно, +37°С днем, +25°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 14 сентября составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см.
Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 80-120 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-восточный, скорость 15-35 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер западный, скорость 10-20 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что нынешние уровни потепления уже поставили мир перед угрозой пяти основных переломных моментов, включая крах Антарктического и Гренландского ледяных щитов, но еще не поздно изменить ситуацию.