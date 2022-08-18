Прогноз погоды в Израиле на 19 августа: солнечно и слабый ветер

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В некоторых регионах температура воздуха опуститься на несколько градусов в ночное время, но днем в Израиле по-прежнему будет тепло и солнечно.

В пятницу, 19 августа, на большей части территории Израиля погода будет без изменений. Солнечная активность будет высокая, ожидается слабый ветер. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +30°С днем, +20°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +32°С днем, +23°С ночью;

Хайфа: ясно, +28°С днем, +21°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +35°С днем, +20°С ночью;

Эйлат: ясно, +41°С днем, +27°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 7 августа составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см.

Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.

: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер южный, скорость 10-30 км/ч. «Курсор» писал ранее, что пожары в Европе уничтожили рекордную площадь лесов.

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Автор материала: Кати Гиршин