Прогноз погоды в Израиле на 19 августа: солнечно и слабый ветер

В пятницу, 19 августа, на большей части территории Израиля погода будет без изменений. Солнечная активность будет высокая, ожидается слабый ветер.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +30°С днем, +20°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +32°С днем, +23°С ночью;
- Хайфа: ясно, +28°С днем, +21°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +35°С днем, +20°С ночью;
- Эйлат: ясно, +41°С днем, +27°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 7 августа составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см.
Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.
Ветер южный, скорость 10-30 км/ч.
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