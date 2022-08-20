Прогноз погоды в Израиле на 21 августа: ясно и слабый ветер

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В некоторых регионах температура воздуха опустится на 1-2 градуса, но в Израиле все равно ожидается жаркая и солнечная погода.

В воскресенье, 21 августа, существенных изменений в погоде не ожидается. Синоптики прогнозируют высокую солнечную активность и слабый ветер до 4.9 м/с. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +31°С днем, +21°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +32°С днем, +24°С ночью;

Хайфа: ясно, +28°С днем, +22°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +36°С днем, +22°С ночью;

Эйлат: ясно, +41°С днем, +28°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 7 августа составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см.

Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.

: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 31°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. «Курсор» писал ранее, что по прогнозам экспертов, засуха в этом году может стать худшей на Европейском континенте за последние 500 лет.

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Автор материала: Кати Гиршин