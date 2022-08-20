Прогноз погоды в Израиле на 21 августа: ясно и слабый ветер

В воскресенье, 21 августа, существенных изменений в погоде не ожидается. Синоптики прогнозируют высокую солнечную активность и слабый ветер до 4.9 м/с.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +31°С днем, +21°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +32°С днем, +24°С ночью;
- Хайфа: ясно, +28°С днем, +22°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +36°С днем, +22°С ночью;
- Эйлат: ясно, +41°С днем, +28°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 7 августа составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см.
Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 31°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что по прогнозам экспертов, засуха в этом году может стать худшей на Европейском континенте за последние 500 лет.