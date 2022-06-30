Прогноз погоды в Израиле на 1 июля: ясная погода

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В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 1 июля, согласно которым завтра на большей части территории страны будет ясная погода. Солнечная активность экстремальная.

Синоптики сделали прогноз погоды на пятницу, 1 июля. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 5.0 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность экстремальная. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +29°С днем, +20°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +21°С ночью;

Хайфа: ясно, +26°С днем, +19°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +34°С днем, +20°С ночью;

Эйлат: ясно, +40°С днем, +27°С ночью;

Тверия: ясно, +35°С днем, +23°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 1 июля составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см.

Ветер северо-западный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветер северо-западный, скорость 15-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 50-90 см. Ветер западный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер западный, скорость 20-40 км/ч. Температура воды в Мертвом море в районе 28°С. «Курсор» писал, что Землю накроют затяжные магнитные бури: самые опасные даты.

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Автор материала: Орли Шендт