Землю накроют затяжные магнитные бури: самые опасные даты

В июле 2022 года геомагнитная обстановка ожидается вполне спокойная, и обойдется без значительных мощных ударов, хотя эксперты прогнозируют четыре затяжные бури в течение всего месяца.

Только в первую неделю второго месяца лета солнечная активность будет минимальная. Далее такая стабильность геомагнитной сферы будет нарушена чередой колебаний, говорят специалисты.

Об этом пишет styler.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, первая геомагнитная тряска начнется с 8 июля, и продлится до 11-го включительно. Далее ожидается активность с 14 июля, и тоже на четыре дня. Потом будет буря посильнее — с 20-го и по 23 июля, а затем еще и двухдневная — в самом конце месяца.

Если вы склонны к метеозависимости, обязательно запомните эти даты и следите за своим здоровьем особенно тщательно:

умеренные геомагнитные колебания 8-11 июля, с пиком активности в воскресенье, 10 июля;

умеренные бури 14-17 июля, пик придется на пятницу, 15 июля;

активность еще большей силы 20-23 июля с пиком в четверг, 21 июля;

умеренная активность 30-31 июля, без ожидаемых скачков.

В опасности — беременные женщины, маленькие дети и пожилые люди. Наибольшее влияние могут получить люди, имеющие проблемы с сердцем или сосудами. У них может болеть голова, суставы и могут возникнуть проблемы с давлением, сердцем и сном.

Чтобы легче пережить опасные периоды, снизьте уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь. Важно проводить больше времени на свежем воздухе. Полезно сократить в рационе кофе и энергетические напитки — вместо них советуют пить травяной чай или просто воду, причем в достаточном количестве. Также не стоит употреблять крепкие алкогольные напитки, острые и соленые блюда. Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.