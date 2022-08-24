Прогноз погоды в Израиле на 25 августа: ясно и слабый ветер

Фото: Flash 90

В некоторых регионах страны, согласно данным гидрометцентра, температура воздуха повысится, но ожидается слабый ветер до 5.2 м/с.

В четверг, 25 августа, на большей части Израиля ожидается повышение температуры на несколько градусов. Синоптики прогнозируют ясную погоду со слабым ветром. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +34°С днем, +23°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +33°С днем, +23°С ночью;

Хайфа: ясно, +29°С днем, +22°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +38°С днем, +21°С ночью;

Эйлат: ясно, +42°С днем, +28°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 25 августа составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 50-110 см.

Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 50-110 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 50-120 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.

: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 50-120 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер восточный, скорость 15-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер восточный, скорость 15-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер южный, скорость 10-25 км/ч. «Курсор» писал ранее, что по прогнозам экспертов, засуха в этом году может стать худшей на Европейском континенте за последние 500 лет.

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Автор материала: Кати Гиршин