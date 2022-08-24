Прогноз погоды в Израиле на 25 августа: ясно и слабый ветер

В четверг, 25 августа, на большей части Израиля ожидается повышение температуры на несколько градусов. Синоптики прогнозируют ясную погоду со слабым ветром.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +34°С днем, +23°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +33°С днем, +23°С ночью;
- Хайфа: ясно, +29°С днем, +22°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +38°С днем, +21°С ночью;
- Эйлат: ясно, +42°С днем, +28°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 25 августа составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 50-110 см.
Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 50-120 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер восточный, скорость 15-35 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.
Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что по прогнозам экспертов, засуха в этом году может стать худшей на Европейском континенте за последние 500 лет.