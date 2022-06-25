Прогноз погоды в Израиле на 26 июня: ясное небо, без осадков

Синоптики сделали новый прогноз погоды на 26 июня. Так, ожидается небольшое снижение температуры, однако сильного похолодания не прогнозируется. Будет ясное небо без осадков.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +27°С днем, +16°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +29°С днем, +22°С ночью;
- Хайфа: ясно, +26°С днем, +20°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +32°С днем, +20°С ночью;
- Эйлат: ясно, +38°С днем, +25°С ночью;
- Тверия: ясно, +35°С днем, +23°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 24 июня составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 70-110 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 70-110 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-30 км/ч.
Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер юго-западный, скорость 15-25 км/ч.
Температура воды в Мертвом море в районе 30°С.
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