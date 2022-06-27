Прогноз погоды в Израиле на 28 июня: ясная, солнечная погода

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В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 28 июня, согласно которым завтра на большей части территории страны будет ясно, температура без изменений. Высокая активность солнца.

Синоптики сделали прогноз погоды на вторник, 28 июня. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.6 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: переменная облачность, +28°С днем, +18°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +22°С ночью;

Хайфа: ясно, +26°С днем, +20°С ночью;

Беэр Шева: переменная облачность, +33°С днем, +20°С ночью;

Эйлат: ясно, +39°С днем, +26°С ночью;

Тверия: ясно, +35°С днем, +23°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 27 июня составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см.

Ветер северо-западный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер северо-западный, скорость 15-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер западный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.

Ветер западный, скорость 15-35 км/ч. Температура воды в Мертвом море в районе 28°С. Курсор писал ранее, что парки и пляжи Израиля переполнены: где больше всего отдыхающих.

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Автор материала: Орли Шендт