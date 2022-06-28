Прогноз погоды в Израиле на 29 июня: тепло и солнце

Согласно прогнозу израильского гидрометцентра, завтра в Израиле не предвидится осадков. Прогнозируется ясное и солнечное небо.

Синоптики дали прогноз погоды в Израиле на завтра. Так, в среду, 29 июня, в стране будет солнечная и теплая погода. Существенных изменений температуры окружающей среды не предвидится.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +28°С днем, +19°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +21°С ночью;

Хайфа: ясно, +27°С днем, +20°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +33°С днем, +29°С ночью;

Эйлат: ясно, +39°С днем, +26°С ночью;

Тверия: ясно, +36°С днем, +23°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 27 июня составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.

: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 70-100 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер западный, скорость 15-35 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 28°С.

Ранее редакция Курсора сообщала, что психика и здоровье отца влияют на ребенка сильнее, чем считалось ранее. Ученые из медицинского центра Университета Джорджтауна, США выяснили, что психическое и физическое здоровье отца на самом деле сильно влияет на ребенка. Речь идет о генетике.

Кроме того, наш сайт писал, что ученые выяснили новый факт о психике собак.

Еще напомним, что медики заявили, что психическое здоровье людей на планете ухудшается.