Средняя Азия превращается в пустыню — исследование

Для большей части региона и так характерен засушливый климат и мало осадков. Это означает, что при повышении температуры процессы испарения ускоряются, и вероятность засух повышается.

Из-за изменений климата Средняя Азия постепенно превращается в пустыню. Так, пустыни этого региона продвинулись на север почти на 100 километров с конца 1980-х годов.

Новое исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

В нем сообщается, что горных районах региона происходит обратный процесс. Там климат становится влажным, так как активно таят ледники. Такие перемены угрожают местным экосистемам и населению.

Ученые Ки Ху и Цихан Хан из Университета Ланьчжоу в Китае сравнили данные о температуре воздуха и осадках в 1960 и 2020 годах, поделив Среднюю Азию на 11 климатических зон. Как оказалось, с 1980-х годов пустыни в Узбекистане, Кыргызстане, Казахстане и КНР расширились.

Кроме того, не только изменения климата влияют на расширение в пустыне. Еще одна причина – сельскохозяйственная деятельность и добыча ископаемых. Другими словами – деятельность человека.

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