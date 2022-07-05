Прогноз погоды в Израиле на 6 июля: переменная облачность с прояснениями

Фото: Miriam Alster/FLASH90

Синоптики заявили, что в Израиле завтра ожидается почти незаметное похолодание. В водоемах ожидается легкое волнение и небольшая высота волн.

Согласно прогнозу синоптиков, 6 июля в Израиле будет переменная облачность с прояснениями. Кроме того, температура воздуха немного опустится. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +28°С днем, +18°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +23°С ночью;

Хайфа: переменная облачность, +27°С днем, +21°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +33°С днем, +20°С ночью;

Эйлат: ясно, +40°С днем, +27°С ночью;

Тверия: ясно, +36°С днем, +23°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 6 июля составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 70-110 см.

Ветер северо-восточный, скорость 10-20 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 70-110 см. Ветер северо-восточный, скорость 10-20 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 70-110 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 70-110 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.

Ветер восточный, скорость 10-20 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер восточный, скорость 10-20 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Температура воды в Мертвом море в районе 29°С. Ранее наш сайт сообщал, что ученые приблизились к разгадке тайны последнего ледникового периода. Кроме того, мы писали, что ученые рассказали, как можно спасти Землю от глобального потепления.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала: Аарон Кальвин