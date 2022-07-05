Прогноз погоды в Израиле на 6 июля: переменная облачность с прояснениями

Согласно прогнозу синоптиков, 6 июля в Израиле будет переменная облачность с прояснениями. Кроме того, температура воздуха немного опустится.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +28°С днем, +18°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +23°С ночью;
- Хайфа: переменная облачность, +27°С днем, +21°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +33°С днем, +20°С ночью;
- Эйлат: ясно, +40°С днем, +27°С ночью;
- Тверия: ясно, +36°С днем, +23°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 6 июля составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 70-110 см.
Ветер северо-восточный, скорость 10-20 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 70-110 см.
Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.
Ветер восточный, скорость 10-20 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.
Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
Температура воды в Мертвом море в районе 29°С.
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