Прогноз погоды в Израиле на 7 сентября: ясно и слабый ветер

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Несмотря на то, что температура воздуха в некоторых регионах опустится на несколько градусов, в Израиле все равно будет очень высокая солнечная активность.

В среду, 7 сентября, в Израиле погода будет без существенных изменений. Синоптики прогнозируют высокую температуру, ожидается слабый ветер до 4.4 м/с. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +28°С днем, +19°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +25°С ночью;

Хайфа: ясно, +26°С днем, +21°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +33°С днем, +22°С ночью;

Эйлат: ясно, +37°С днем, +26°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 7 сентября составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 30°С. Сильное волнение, высота волн 120-160 см.

Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 30°С. Сильное волнение, высота волн 120-160 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 30°С. Сильное волнение, высота волн 120-160 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.

: вода прогрета до 30°С. Сильное волнение, высота волн 120-160 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер сюго-западный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер сюго-западный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. «Курсор» писал ранее, что в Средиземном море появилось большое нефтяное пятно.

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Автор материала: Кати Гиршин