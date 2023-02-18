Прогноз погоды в Израиле: ожидается потепление, но ненадолго

В субботу, 18 февраля, по всем городам Израиля будет малооблачно, а температура воздуха немного повысится и будет соответствовать средним сезонным показателям. Дождь в течение дня также маловероятен.

Об этом свидетельствуют данные метеослужбы.

Ветер утром на побережье Средиземного моря и на большей части страны восточный и северо-восточный, 15-20 километров в час, в районе Хадеры до 30 километров в час. Днем ветер на побережье северный 35-45 километров в час, местами до 50 километров в час.

На прибрежной равнине ветер северо-западный 20-30 километров в час, в горных и внутренних районах ветер разных направлений 5-15 километров в час. В Эйлате ветер и днем северный до 30 километров в час. Высота волн в Средиземном море до 1,0 метра.

Температура воздуха днем (14:00) и в ночь на воскресенье (02:00): в Эйлате – 25-14 градусов тепла, в Ашдоде – 17-10, в Беэр-Шеве – 18-8, в Бейт-Шеане – 20-9, Хайфе – 14-12, в Тверии – 19-9, в Иерусалиме – 14-7, в Лоде – 20-10, в Мицпе-Рамоне – 14-10, в Назарете – 18-9, в Эйн-Геди – 20-16, в Афуле – 17-8, в Цфате – 12-10, в Кацрине – 17-9, в Тель-Авиве – Яффо – 18-11 градусов тепла.

В воскресенье, 19 февраля – потепление продолжится, но уже на следующий день ожидается похолодание.

Ранее «Курсор» сообщал о том, какой будет погода в 2023 году. Метеорологическое бюро заявило, что этот год будет одним из самых теплых за всю историю наблюдений. По данным синоптиков, средняя глобальная температура составит 1,08–1,32 °C, что в среднем на 1,20 °C выше, чем до промышленной революции. Это уже десятый год подряд, когда температура более чем на градус выше, чем до промышленной революции.