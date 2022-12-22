В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в 2023 году

Метеорологическое бюро указывает в глобальном прогнозе погоды на новый год, что 2023-й будет одним из самых теплых за всю историю наблюдений.

Прогнозируется, что в 2023 году средняя глобальная температура составит 1,08–1,32 °C, что в среднем на 1,20 °C выше, чем до промышленной революции. Это уже десятый год подряд, когда температура более чем на градус выше, чем до промышленной революции.

Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба Соединенного Королевства (Метеорологическое бюро) в своем пресс-релизе.

По словам Ника Данстона, руководившего подготовкой прогноза на ближайший год, на температуру последних трех лет повлиял затянувшийся феномен Ла-Нинья. В результате явления поверхностные воды в тропической части Тихого океана холоднее, чем в среднем. По словам Данстона, Ла-Нинья также поддерживает глобальную среднюю температуру.

При этом ведущий автор прогноза добавил, что влияние Ла-Нинья закончится в следующем году. Тропический Тихий океан от этого становится теплее. Поэтому 2023 год, вероятно, будет теплее, чем 2022 год.

Наступающий год заслуживает внимания

Адам Скейф, руководитель отдела долгосрочного прогнозирования в Метеорологическом бюро, отметил, что 2016 год стал самым теплым за всю историю наблюдений с 1850 года. Это был год Эль-Ниньо, когда температура земной коры повышалась теплой водой в тропической части Тихого океана.

Поскольку 2023 году не будет предшествовать теплое Эль-Ниньо, температуры могут не побить рекорд в следующем году. Однако на фоне стремительно растущих выбросов парниковых газов, по словам Скейфа, можно прогнозировать, что грядет еще один невероятно теплый год.

С 2014 года каждый год подряд был самым теплым за всю историю наблюдений. С тех пор глобальная температура всегда была как минимум на один градус выше, чем до промышленной революции, то есть в среднем между 1850 и 1900 годами.

Новый прогноз основан на основных факторах глобального климата. Однако они не включают непредсказуемые события, такие как крупные извержения вулканов, временно охлаждающие климат.

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