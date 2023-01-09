Произошел взрыв в лагере ЦАХАЛа в Дженине

21:06, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: depositphotos.com

Стало известно, есть ли жертвы.

В Дженине произошел взрыв в военном лагере сил ЦАХАЛа.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

От взрыва рухнули стены командирских комнат. К счастью, обошлось без жертв.

«Курсор» сообщал, что в Иудее и Самарии задержали 11 разыскиваемых террористов.

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