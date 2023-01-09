В Иудее и Самарии задержали 11 разыскиваемых террористов

В ночь на понедельник, 9 января, силы безопасности Израиля провели очередной рейд в рамках операции «Волнорез» на территории Иудеи и Самарии, и задержали 11 лиц, подозреваемых в причастности к террористическим группировкам.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Во время операции силы безопасности подверглись нападению. В военных бросали взрывные устройства, камни, «коктейли Молотова», а также открывали по ним огонь. В ответ были приняты меры по разгону толпы. Постардавших среди израильтян нет.

ЦАХАЛ в Хевроне обнаружил и изъял незаконное оружие и боеприпасы. Арестованных передали ШАБАКу для дальнейшего расследования.

«Курсор» писал ранее, что вечером в воскресенье, 8 января, в региональной дивизии Йоав Армии обороны Израиля начнутся военные учения.

Еще мы писали, что в ночь на субботу, 7 января, на КП «Джамале», расположенном севернее Дженина, по военнослужащим ЦАХАЛа был открыт огонь со стороны палестинских террористов. Стрельба велась из проезжающего автомобиля. В результате происшествия никто из израильских военнослужащих не пострадал.

Напомним, что возле трассы 34 прошла церемония, на которой официальные лица страны объявили о начале строительства защитного комплекса под названием «Безопасная дорога». Вдоль границы с сектором Газа в ближайшее время появится огромная бетонная стена.