Произвол ультраортодоксов в Иерусалиме осудили все партии, кроме Ликуда

«Бунтовщики, терроризирующие жителей Иерусалима, должны быть как можно скорее арестованы и преданы правосудию», заявил Арье Дери.

Все политические партии, включая религиозные, осудили ночные беспорядки в Иерусалиме. В квартале Меа Шеарим ультраортодоксы уже вторые сутки устраивают беспорядки на улицах после ареста молодого человека за поджог магазина, где продавались некошерные телефоны.

В результате протестов были перекрыты дороги, пострадал рейсовый автобус, которому побили стекла и прокололи шины, также поджигались мусорные баки, а полицейских атаковали камнями.

Поздно вечером 15 декабря 40-летняя женщина получила тяжелые ранения, когда шла по улице Бар-Илан. На нее упал огромный мусорный бак, который свалили протестующие. Женщину доставили в больницу, ей сделали операцию, и сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Либерман осудил молчание политиков: «Игнорирование лидеров “Яадут а-Тора” и ШАС, пренебрежение Нетаниягу к насильственным беспорядкам и беспорядкам со стороны сотен экстремистов, крайне возмутительно. Есть стойкое ощущение, что ультраортодоксальным бунтовщикам позволено все».

Однако после этого погромы в Иерусалиме осудили и в партии ШАС. Арье Дери сказал: «Я был потрясен, узнав о серьезном инциденте на улице Бар-Илан в Иерусалиме. Насилие и беспорядки — это не протест, а хула на Всевышнего. Эти бунтовщики, терроризирующие жителей Иерусалима, должны быть как можно скорее арестованы и преданы правосудию».

Председатель “Яадут а-Тора” сообщил: «Я решительно осуждаю бунт группы протестующих прошлой ночью, в результате которого был серьезно ранен невинный прохожий. Любой протест, каким бы важным он ни был, должен быть совершен в соответствии с нормами закона. Свобода слова не оправдывает насилие ни при каких обстоятельствах».

Итамар Бен-Гвир также высказался осуждающе: «С анархистами и сорняками нужно бороться жесткой рукой. Пришло время навести порядок в стране. Мы не должны идти на уступки никому, кто практикует насилие. Демонстрации, да, свобода слова важны, но хулиганство, причинение вреда полицейским и разрушение инфраструктуры не подпадают под законные обстоятельства».

Биньямин Нетаниягу пока не высказался относительно инцидента.

Ранее Курсор писал о протестах харедим в Иерусалиме: пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что пострадавшая из-за протестов женщина находится в тяжелом состоянии.