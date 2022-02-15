Прокуратура выдвинула обвинения израильтянину, изнасиловавшему свою подчиненную

31-летний Бен-Эль Атиас обвиняется в изнасиловании сотрудницы его компании. Сообщается, что работница сопротивлялась и умоляла начальника остановиться.

Согласно показаниям потерпевшей, Атиас насильно привлек ее к себе и попытался поцеловать, когда они остались наедине. Когда женщина начала оказывать сопротивление, он заявил, что если она не переспит с ним, он уволит ее.

Прокуратура предъявила мужчине обвинение в изнасиловании. Также в деле есть доказательства, что до совершения сексуального насилия, начальник домогался ее. Также женщина рассказала, что начальник обвинил ее в изнасиловании и угрожал увольнением, чтобы избежать соблазна. Однако, когда она попыталась сопротивляться или решить мирно ситуацию, Атиас атаковал ее словесно и физически.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что арабские террористы атаковали израильских солдат в районе Абу Дис.

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