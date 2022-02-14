Мошенники украли у русскоязычных репатриантов миллионы шекелей

Мошенники решили сосредоточить свое внимание на репатриантах из стран бывшего СССР. Речь идет о телефонных звонках якобы из «кредитной компании» и полиции, в результате которых преступники получали доступ к банковскому счету граждан.

Полиция Израиля провела большое расследование для того, чтобы арестовать четверых подозреваемых. Они организовали мошенническую схему, с помощью которой смогли заполучить доступ к деньгам десятков репатриантов.

Таким образом они смогли украсть сотни тысяч шекелей. Мошенники использовали онлайн-серверы для того, чтобы подменять телефонные номера.

Так, звонки поступали с реальных номеров кредитных компаний, однако на другом «конце провода» были мошенники. Более того, тем, кто сомневался мошенники присылали фото документов. Правда, поддельных.

На данный момент в полиции есть уже более 100 жалоб на такие случаи. Полиция предполагает, что пострадавших на самом деле больше, но они пока не обращались за помощью.

Спецоперация сперва проводилась под прикрытием, но сегодня утром перешла в открытую фазу.

Силы полиции округа Лахиш, вместе с бойцами МАГАВ провели обыски в домах подозреваемых в Бат-Яме, Холоне и Ришон ле-Ционе. Полицейские обнаружили десятки кредитных карт, поддельное удостоверение сотрудника полиции, десятки тысяч шекелей наличными, 3 автомобиля, грузовик, скутер и пистолет Air Soft.

Ранее Курсор сообщал, что полиция накрыла нелегальную свалку отходов под Иерусалимом.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что жителя Гиват-Ады задержали по подозрению в незаконном хранении оружия.

Еще напомним, что житель Ор-Акивы получил смертельное огнестрельное ранение.

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