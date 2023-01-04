Прорыв водопровода в Тель-Авиве: какие улицы открыли для движения

19:40, Сегодня
Новости Израиля, Общество
дорога, затопление фото
Фото: pixabay

Повреждение трубопровода произошло во время строительных работ.

Сегодня, 4 января, в центре Тель-Авива прорвало трубу водопровода, в результате чего улицы оказались затоплены. В связи с этим, полиция ограничила движение автотранспорта. Но некоторые дороги к вечеру уже открыли.

Движение возобновлено по улицам Моше Даян (в обоих направлениях), Алият ха-Ноар (также в обоих направлениях), Дерех ха-Шалом (от пересечения с улицей Моше Даян, в западном направлении).

«Курсор» писал ранее, что в государственной компании «Хеврат Хашмаль» объяснили, что в ходе инфраструктурных работ, которые выполнял один из ее подрядчиков, строительная техника неосторожно задела магистральную трубу водопровода в Тель-Авиве, это и спровоцировало ЧП. На место аварии отправили большое количество рабочих, которые предприняли усилия по открытию дорог, чтобы снизить нагрузку.

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ТЭГИ:
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