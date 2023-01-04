В Тель-Авиве прорвало водопровод: несколько улиц перекрыты для движения

В среду, 4 января, в Тель-Авиве из-за прорыва трубы водопровода оказался затопленный перекресток улиц Моше Даян и Дерех ха-Шалом. Прилегающие к району аварии улицы также были перекрыты полицией для движения автотранспорта, а это спровоцировало огромные пробки.

Об этом пишет Times of Israel.

В муниципалитете города ответили, что ремонтные работы поврежденного участка трубопровода могут занять несколько дней. В связи с этим будут минимум до субботы, 7 января, закрыты для проезда и некоторые дороги.

В государственной компании «Хеврат Хашмаль» объяснили, что в ходе инфраструктурных работ, которые выполнял один из ее подрядчиков, строительная техника неосторожно задела магистральную трубу водопровода, это и спровоцировало ЧП. На месте аварии уже работает большое количество рабочих, и предпринимаются усилия по открытию дорог, чтобы снизить нагрузку. Полиция обратилась к израильтянам и попросила находить альтернативные маршруты.

На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как улицы превратились в реки.

צינור מים התפוצץ וגרם להצפה בצומת הרחובות משה דיין ודרך השלום. הרחובות שנחסמו לתנועה באזור: משה דיין — יצחק שדה לכיוון צפון, עליית הנוער מנחלת יצחק לצפון ולדרום, דרך השלום מגלוסקא למערב@SivanSisay pic.twitter.com/gsS7DgqTh5 — כאן חדשות (@kann_news) January 4, 2023

Для устранения неисправности и замены трубы инженерным службам пришлось вырыть яму диаметром несколько метров.

בולען ענקי בצומת של דרך השלום pic.twitter.com/XYfBiBkf77 — Bitwise84 (@bitwise84) January 4, 2023

«Курсор» писал ранее, что в сентябре 2022 года, на трассе Аялон в районе съезда ха-Шалом в южном направлении произошел обвал асфальта. В результате инцидента пять рядов в южном направлении пришлось перекрыть.