Протестующие пытаются прорваться через блокпосты полиции в Тель-Авиве

В стычках участвуют около двухсот демонстрантов.

Полиция сообщает, что около двухсот протестующих попытались заблокировать транспортную развязку Хашалом в Тель-Авиве.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Толпа устремляется к въезду на шоссе, где полиция установила блокпосты. Некоторые протестующие пытаются прорваться на трассу, но путь им преграждают правоохранители.

Затем толпа устремляется к другому въезду на шоссе на другой стороне перекрестка, чтобы попытаться прорваться.

«Курсор» сообщал, что в Иерусалиме, где уже собралось 5 тысяч демонстрантов, полицейский атаковал протестующего.