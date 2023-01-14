Протестующие пытаются прорваться через блокпосты полиции в Тель-Авиве

Полиция сообщает, что около двухсот протестующих попытались заблокировать транспортную развязку Хашалом в Тель-Авиве.
Об этом сообщает Arutz Sheva.
Толпа устремляется к въезду на шоссе, где полиция установила блокпосты. Некоторые протестующие пытаются прорваться на трассу, но путь им преграждают правоохранители.
Затем толпа устремляется к другому въезду на шоссе на другой стороне перекрестка, чтобы попытаться прорваться.
«Курсор» сообщал, что в Иерусалиме, где уже собралось 5 тысяч демонстрантов, полицейский атаковал протестующего.