Полицейский напал на протестующего в Иерусалиме ‒ СМИ

В городе уже 5 тысяч протестующих.

Полицейский нападает на протестующего во время антиправительственной демонстрации возле резиденции президента в Иерусалиме.

Об этом сообщает общественная телекомпания «Кан».

Инцидент уже расследуют. Журналисты пишут, что полицейский удалил демонстранта по лицу. Пока что непонятно, что предшествовало случаю применения насилия.

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(צילום: פרי ג׳רוזלם) pic.twitter.com/aO3xQ7XLwu — כאן חדשות (@kann_news) January 14, 2023

Согласно оценкам полиции, в Иерусалиме к протестам присоединились 5000 человек.

Ранее мы рассказывали, что в Тель-Авиве антиправительственный протест перерос в факельное шествие. По словам организаторов демонстрации, «госпереворот встретит беспрецедентное гражданское сопротивление».

«Пока преступное правительство не отступит от своего намерения попрать демократию и продвигать свою опасную программу, мы будем сопротивляться, маршировать, блокировать и протестовать. Мы только начали. Мы пойдем повсюду и будем преследовать членов преступного правительства, пока переворот не будет остановлен. Мы последняя крепость, и мы не падем», — заявили организаторы акции», ‒ заявили они.

«Курсор» сообщал также о других примечательных моментах, связанных с протестами. В частности, на них заметили флаги ПА, Ганца и Хулдаи, а также, по оценкам полиции, на улицы Тель-Авива вышло около 80 тысяч протестующих.

Помимо этого бывший глава полиции Моше Каради утверждает, что у правоохранительных есть информация о намерениях некоей «другой стороны» о «подсадке» агитаторов на сегодняшнюю антиправительственную демонстрацию в Тель-Авиве.

Также недавно дочь бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта заявила, что хочет поднять флаг ПА во время протестов.