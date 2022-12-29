Протестующие заблокировали перекресток Тель-Авива и шоссе

Во время собрания кабинета министров в Иерусалиме, в Тель-Авиве началась акция протеста в защиту прав ЛГБТК, которая блокирует движение возле башен Азриэли.
Протестующие сначала блокируют наземные дороги, а затем выходят на шоссе Аялон через съезд Хашалом, который был заблокирован полицией. Движение также перекрыто возле пешеходного моста Иегудит.
Сообщается о потасовках между полицией и демонстрантами.
קבוצת מפגינים קטנה הצליחה לרדת לכיוון איילון, המשטרה מאיימת במעצרים pic.twitter.com/QItMJhpTxK
— Bar Peleg (@bar_peleg) December 29, 2022
מחאת הקהילה הגאה בקריית הממשלה בתל אביב: מפגינים חסמו את צומת עזריאלי@ittaishick pic.twitter.com/2zUr3WJzQE
— כאן חדשות (@kann_news) December 29, 2022
«Курсор» сообщал, что Бен-Гвир рассказал, будет ли работать на ЛГБТ-сообщество.