Протестующие заблокировали перекресток Тель-Авива и шоссе

20:23, Сегодня
Новости Израиля, Общество
тель-авив улица фото
Фото: depositphotos.com

Известно о потасовках между полицией и демонстрантами.

Во время собрания кабинета министров в Иерусалиме, в Тель-Авиве началась акция протеста в защиту прав ЛГБТК, которая блокирует движение возле башен Азриэли.

Протестующие сначала блокируют наземные дороги, а затем выходят на шоссе Аялон через съезд Хашалом, который был заблокирован полицией. Движение также перекрыто возле пешеходного моста Иегудит.

Сообщается о потасовках между полицией и демонстрантами.

«Курсор» сообщал, что Бен-Гвир рассказал, будет ли работать на ЛГБТ-сообщество.

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