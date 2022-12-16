Протесты харедим в Иерусалиме: полиция всю ночь успокаивала митингующих

Ультраортодоксы устроили беспорядки в квартале Меа Шеарим. Они перекрывали дороги и поджигали мусорные баки.

В четверг беспорядки захлестнули квартал Меа Шеарим в Иерусалиме. Столкновения с полицией продолжались до утра.

Об этом сообщает Israelinfo.

Представители ультраортодоксальной общины выступают против ареста юноши, которого подозревают в поджоге магазина мобильных телефонов. Происшествие в салоне мобильной связи случилось несколько месяцев назад, но парня задержали на прошлой неделе.

Сотни ультраортодоксальных евреев вышли с протестами на улицы. Они устраивали поджоги мусорных баков, повредили светофор. В противостоянии с полицией харедим использовали камни.

В полиции сообщили, что ультраортодоксы перекрывают дороги, сотрудники пытались расчистить проезжую часть.

В результате беспорядков на женщину упал горящий мусорный бак. Пострадавшую с травмами и ожогами доставили в больницу.

Ранее Курсор сообщал, что в Иерусалиме начались жестокие беспорядки.

Также мы сообщали, что в Тель-Авиве полиция остановила автомобиль с подозрительным предметом. В четверг вечером, 15 декабря, в Рамат-Гане сотрудники полиции остановили автомобиль, который пытался прорваться через блокпост без досмотра. За ним была устроена погоня.

Еще мы писали, что в последнее время в Израиле участились случаи различных конфликтов на дорогах, поэтому полиция создала рабочую группу, которая будет бороться с таким явлением. Представители этой группы уже разрабатывают рекомендации, касательно ужесточения наказаний водителей, которые будут ввязываться в драки или совершать нападения.