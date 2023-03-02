Суд Тель-Авива решил, как полиция будет наказывать протестующих

Суд в Тель-Авиве признал попытки полиции требовать от задержанных на демонстрациях подписать бумагу, в которой они обещают не участвовать в запрещенных мероприятиях в течение определенного периода времени, незаконными.

Об этом сообщает «ХаАрец«.

В конечном итоге, полиция согласилась на формулу расписки, предложенную адвокатом задержанных, после того, как не смогла придумать альтернативную формулировку, которая была бы ограничительной.

Формула, опубликованная корреспондентом «Гаарец» Бар Пелегом, звучит так: «Я обязуюсь блюсти закон и демократию на демонстрациях и везде». Тель-Авивский мировой суд разрешил использовать такие расписки в качестве условия освобождения участников запрещенных мероприятий, таких как протестные демонстрации против правовой реформы, которые включают блокирование улиц и автострад.

Ранее в Иерусалиме судебный служитель разрешил полиции использовать запрет на участие в демонстрациях на 15 дней в отношении задержанных. Однако, для того чтобы установить единое правило, необходимо рассмотрение вопроса высшей судебной инстанцией — окружным или Верховным судом. В настоящее время, в отсутствие прецедентного решения, полиция пытается устанавливать условия освобождения «явочным порядком», в надежде на понимание со стороны судьи.

Напомним, в Тель-Авиве продолжаются протесты, в ходе которых уже начались столкновения с полицией. Правоохранительные органы приступили к использованию конной полиции в ходе протестов. Согласно данным властей, 11 протестующих получили незначительные травмы, 37 человек были задержаны. В результате применения светошумовой гранаты один из участников протеста получил повреждение уха. Также сообщается, что полиция попыталась предотвратить перекрытие трассы Аялон на развязке Ха-Шалом. Для разгона демонстрации на место были направлены специальные автомобили полиции с водометами.