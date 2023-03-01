Протесты в Тель-Авиве: есть раненные, одному из протестующих разорвало ухо

15:58, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: pixabay.com

Полиция начала использовать водометы.

В Тель-Авиве продолжаются протесты, в ходе которых уже начались столкновения с полицией.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня«.

Правоохранители начали применять конную полицию. По данным властей, 11 протестующих получили легкие ранения, 37 задержаны. В результате применения светошумовой гранаты одному из протестующих разорвало ухо.

Также утверждается, что полиция попыталась предотвратить перекрытие трассы Аялон в районе развязки ха-Шалом. К месту событий прибыли специальные автомобили полиции с водометами для разгона демонстрации.



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