Протесты в Тель-Авиве: есть раненные, одному из протестующих разорвало ухо

В Тель-Авиве продолжаются протесты, в ходе которых уже начались столкновения с полицией.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня«.

Правоохранители начали применять конную полицию. По данным властей, 11 протестующих получили легкие ранения, 37 задержаны. В результате применения светошумовой гранаты одному из протестующих разорвало ухо.

Также утверждается, что полиция попыталась предотвратить перекрытие трассы Аялон в районе развязки ха-Шалом. К месту событий прибыли специальные автомобили полиции с водометами для разгона демонстрации.





Ранее «Курсор» сообщал, что законопроект о смертной казни для террористов прошел в первом чтении.