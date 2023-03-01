Законопроект о смертной казни для террористов прошел в первом чтении

Законопроект о смертной казни для террористов прошел в первом чтении, несмотря на протест ортодоксальных партий.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни».

Несколькими днями ранее Министерская комиссия утвердила этот законопроект. В документе сказано о возможности вынесении судом смертного приговора тем, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля.

В комитете решили, что вслед за предварительным голосованием по закону проведут обсуждение в кабинете политической безопасности, на котором будут говорить об окончательной формулировке закона.

«Это нравственный, справедливый закон, который также существует в самой большой демократии в мире и, конечно же, в стране, граждане которой захлестнула волна терроризма», — сказал Бен-Гвир.

По словам премьер-министра Биньямина Нетаниягу, правительство будет использовать все средства с безопасностью, оперативной деятельностью и законодательством для сдерживания терроризма и поддержки безопасности Израиля.

«Наш ответ терроризму — нанести сильный удар по терроризму и углубить наши корни в нашей стране», — добавил глава правительства.

Также «Курсор» сообщал, что за прошедший месяц в Израиле и Палестинской автономии произошла вспышка насилия, в том числе терактов, которые унесли жизни 14 человек. Так, в результате нападения на прихожан синагоги в районе Неве-Яаков в Иерусалиме семь человек погибли, когда террорист открыл огонь. Еще трое погибли после нападения на остановке в городе Рамот, когда на них наехал автомобиль. Подробнее об этой статистике читайте в нашем материале.

Помимо этого мы писали, что министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что деревню Хавара нужно «стереть с лица земли».