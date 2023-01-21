Протесты в Тель-Авиве: полиция и демонстранты ведут подготовку

Согласно оценкам, соберется больше людей, чем на демонстрации на прошлой неделе.

Полиция и антиправительственные демонстранты готовятся к массовым протестам в субботу вечером в Тель-Авиве, которые, согласно оценкам, соберут около 100 000 человек.

Об этом сообщил 12-й канал.

Полиция уже утвердила планы по размещению 1000 полицейских в городе и блокированию доступа транспортных средств к ключевым дорогам, начиная с полудня. Антиправительственная акция протеста должна начаться в 19:00 в субботу вечером на площади Габима, в то время как дополнительные акции протеста, организованные другими группами, примут участие в марше демонстрантов по улице Каплан к правительственному комплексу в Тель-Авиве.

По словам организаторов, переход с площади Габима позволит большему количеству людей посетить несколько менее жилой район. Съезды с автомагистрали Аялон в северном и южном направлении от развязки Хашалом, рядом с протестом, также будут закрыты для движения. Перебои с движением транспорта, включая отмену общественного автобуса, также ожидаются на улицах Менахема Бегина, Арлозорова, Намир-роуд, бульваре Шауль а-Мелех и улице Дубнов.

Движение за качественное правительство в Израиле заявило, что будет протестовать под лозунгом «Свобода. Равенство. Качество правительства» против «опасной революции, которую планирует продвигать новое правительство, революции, разрушающей израильскую демократию».

«Мы продолжим выступать против этих злонамеренных и опасных планов», — говорится в заявлении протестующей группы.

В оценке, проведенной в четверг, полиция утверждает, что в эту субботу в Тель-Авиве соберется больше людей, чем на демонстрации на прошлой неделе. Сотрудники полиции также выразили опасения по поводу столкновений с контрпротестующими, которые призвали в социальных сетях проправительственных активистов выйти на улицы.

Ожидается также, что небольшие акции протеста пройдут в Иерусалиме, Хайфе и других местах по всей стране.

«Курсор» сообщал, что участникам акций протестов в Израиле могут грозить крупные штрафы.