Протесты в Израиле: Участникам акций могут грозить крупные штрафы

Министерства национальной безопасности и юстиции работают над новым законом, который позволит правительству еще больше ограничить протесты.

Согласно сообщению KAN News, новый закон будет включать такие меры, как требование разрешения полиции на любой протест с участием более 100 человек и разрешение полицейским выгонять любого с протеста, если «их присутствие может нарушить порядок» на три часа. Если хотя бы один человек будет вести беспорядки на акции протеста, полиция сможет разогнать весь протест.

Полиция также сможет налагать крупные штрафы на протестующих, если они «не подчиняются указаниям полиции» или не соглашаются покинуть территорию. Штрафы будут варьироваться от 1 500 до 5 000 шекелей.

Новый закон также требует, чтобы любые акции протеста перед домами общественных деятелей проводились на расстоянии не менее 100 м от дома.

В KAN News сообщили, что «вопрос находится на стадии формирования правительственного законопроекта, в том числе был проведен диалог с Минюстом по рассмотрению различных вопросов, связанных с данным вопросом. развернутый министерский комментарий по содержанию межправительственного диалога».

После того, как отчет был опубликован, Бен-Гвир решил остановить запланированный закон и заявил, что он не знаком с ним, несмотря на более раннее заявление его министерства, подтверждающее, что министерство, которое он возглавляет, работает над ним.

В отделе консультирования и законодательства Минюста сообщили KAN News, что «вопрос в настоящее время прорабатывается под руководством Минюста, в связи с его направленностью — право на демонстрацию, необходимость регулирования различных аспектов вопроса, некоторых из которых не связаны с работой полиции».

Ранее Курсор писал, что Израиль захлестнут массовые протесты: организаторы рассказали, к чему готовиться. Спустя неделю после того, как 80 000 человек вышли на улицы Тель-Авива в субботу вечером, на эти выходные запланирована еще одна массовая акция протеста против правительства и его политики.

Курсор сообщал, что 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы.