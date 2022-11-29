Против авиакомпаний Israir и Arkia подали коллективный иск: что произошло

Против двух израильских авиакомпаний Arkia и Israir, которые после перевозчика El Al, являются самыми крупными в стране, подали коллективный иск.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Согласно иску, поданному адвокатами Ницаном Гадот и Ротемом Саги, пассажиры обвиняют авиаперевозчиков в нарушении законов о защите прав потребителей. Дело в том, что пассажиры, которые совершают вылет из «Терминала 1» в аэропорту Бен-Гурион, должны платить меньшую сумму сбора, чем пассажиры из «Терминала 3», поскольку в нем предлагается больше услуг и удобств для путешественников.

Отмечается, что сбор, уплачиваемый любым пассажиром, вылетающим из страны через аэропорт Бен-Гурион, составляет 30,36 долларов в «Терминале 3» и 13,99 долларов в «Терминале 1». Сбор уплачивается непосредственно авиакомпаниям, которые затем передают его Управлению аэропортов.

Согласно иску, проблемы возникают, когда пассажиров просят вылететь не из того терминала, который им изначально был назначен, и им не выплачивается разница в 16,37 долларов. Авиакомпании иногда меняют терминал вылета пассажира из-за отмены рейсов или в попытке справиться с большим скоплением людей.

Истцы по делу — две семьи, чьи вылетающие рейсы были перенесены из «Терминала 3» в «Терминал 1» в последнюю минуту — говорят, что им не вернули разницу в оплате. В иске говорится, что даже после того, как они обратились в авиакомпанию и попросили разницу, им было отказано.

Но в соответствии с израильскими правилами и законами о защите прав потребителей авиакомпании обязаны возвращать комиссионные разницы пассажирам, на которых распространяются такие изменения.

В иске также утверждается, что авиакомпании несут прямую ответственность перед своими пассажирами и не могут избегать этой проблемы.

Семьи требуют компенсации в размере 10,87 млн шекелей от Arkia и 9,87 млн шекелей от Israir.

«Курсор» писал ранее, что безопасность израильских самолетов имеет серьезные недостатки.