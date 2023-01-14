Провал машины под асфальт в Ход ха-Шароне: водитель озвучил детали

Полиция сообщает, что никто не пострадал в результате инцидента, вызванного «неисправностью в инфраструктуре подземных вод».

В субботу утром на улице в центре города Ход ха-Шарон образовалась воронка, куда угодила машина.

В сообщении полиции говорится, что пострадавших нет.

По данным полиции, провал стал «результатом неисправности в инфраструктуре подземных вод».

בור נפער בהוד השרון — מכונית נפלה לתוכו pic.twitter.com/bLQ0zzJS04 — וואלה! (@WallaNews) January 14, 2023

На место происшествия прибыли инженеры, которые заявили, что других провалов в этом районе нет.

Водителям приказали избегать улицу Ха-Ганим и прилегающие городские дороги.

Владелец автомобиля, 70-летний Хаим Боарон, проживающий в городе, рассказал, что автомобиль провалился в воронку, когда он ехал на нем.

«Я ехал на машине, увидел маленькую полуметровую ямку — и через секунду машина утонула», — сказал он.

По его словам, «все произошло в одно мгновение».

«Передние колеса попали в воронку. В течение 20 секунд я выбрался из авто. Машина тонула и тонула, если бы я не убежал, я был бы сейчас внутри», — сказал он.

Боарон заявил, что ему удалось забрать из машины мобильный телефон, а также сигареты. Он добавил: «Я не могу поверить, какое великое чудо произошло со мной, настоящее чудо. Моя жизнь была чудесным образом спасена, в одно мгновение. Действительно повезло».

Ранее мы писали, что в Ход ха-Шароне автомобиль провалился под асфальт: обнародовано фото.