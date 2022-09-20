Прятали бутылки из-под шампанского: ключевой свидетель поделилась скандальными подробностями о чете Нетаниягу

Хадас Кляйн сказала, что прятала дорогие бутылки из-под шампанского в пакеты, чтобы переправить их в резиденцию Нетаниягу.

Ключевой свидетель в деле о коррупции лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу заявила в понедельник, что жена Нетаниягу Сара рисовала эскизы драгоценностей, которые она хотела, чтобы австралийский миллиардер Джеймс Пакер купил для нее.

Свидетель, Хадас Кляйн, личная помощница Пакера, сказала, что Сара Нетаниягу давала ей рисунки драгоценностей, чтобы помощница могла купить их.

Обвинения в так называемом «деле 1000» вращаются вокруг роскошных подарков, полученных бывшим премьер-министром и его семьей.

Кляйн ранее рассказала суду, как она была каналом для стабильных поставок сигар премиум-класса и шампанского для Нетаниягу, товаров, которые, по ее словам, не были добровольно предоставлены Милчаном или Пакером, а были запрошены непосредственно экс-премьером и его женой.

Кляйн ранее свидетельствовала, что другой помощник Пакера купил усыпанный бриллиантами браслет стоимостью 46 000 долларов для Сары Нетаниягу после того, как она попросила «что-нибудь красивое» в преддверии годовщины их союза с Нетаниягу.

Адвокат Нетаниягу Амит Хадад в понедельник оспорил претензии Кляйн в отношении стоимости драгоценностей, представив квитанции, показывающие, что цена была ниже, чем утверждала Кляйн.

Хадад также сказал, что показания Кляйн были неверны в отношении места покупки ювелирных изделий, которые, как показал Хадад, были сделаны в Цитадели Давида в Иерусалиме, а не в торговом центре Mamilla, как ранее сказала Кляйн.

Кляйн признала, что она лишь «частично помнила» покупки, на что Хадад предположил, что, возможно, она перепутала подарки с подарками для кого-то другого. Кляйн сказала: «[Сара] Нетаниягу рисовала то, что хотела, на листе бумаги, разве этого недостаточно?»

На слушаниях в понедельник Кляйн также заявила, что прятала бутылки с шампанским в черных сумках в резиденции Нетаниягу в Кесарии, чтобы соседи не видели дорогие напитки.

«То, как мы везли коробки и бутылки из-под шампанского премьер-министру, выглядело очень плохо», — сказал Кляйн.

Хадад заявил, что Кляйн приняла это решение самостоятельно и что Нетаниягу не просил ее прятать бутылки.

В обвинительном заключении по делу 1000 Нетаниягу обвиняется в нарушении законов о конфликте интересов, когда он оказывал Милчану помощь в продлении его долгосрочной визы на жительство в США. В нем утверждается, что это — наряду с поставкой Милчаном сигар, шампанского, драгоценностей и других предметов роскоши на сумму около 700 000 шекелей (205 000 долларов) Нетаниягу и его жене — представляет собой мошенничество и злоупотребление доверием.

Наряду с делом 1000, Нетаньяху обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении доверием по двум другим делам, а также во взяточничестве в одном из них. Он отрицает правонарушения и бездоказательно утверждает, что обвинения были сфабрикованы и являются частью попытки государственного обвинения и политических соперников положить конец его карьере.

Ранее Курсор писал, что судья приказал семье Нетаниягу выплатить 3500 шекелей Ольмерту.