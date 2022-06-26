Пьяные девушки устроили настоящий дебош в ресторане Нетании: нападали на посетителей и переворачивали мебель

Когда девушки закончили есть, одна из них вдруг плюнула в официанта, объяснив, что ей так хочется. Она также сказала, что вообще она ненавидит молодых официантов.

Полиция Израиля в субботу, 25 июня, задержала 20-летнюю жительницу Элада, которая устроила с подругой пьяный дебош в ресторане в Нетании.

Об этом стало известно только 26 июня.

В полиции сообщили, что две молодые женщины в состоянии алкогольного опьянения решили зайти в местный ресторан. Они заказали стейк и пасту. После того как поели, одна из девушек внезапно плюнула в официанта, заявив, что ей так захотелось.

Более того, они начали давать пощечины посетителям, из-за чего многие ушли из ресторана. Тогда девушки вышли на улицу и начали нападать на прохожих.

Когда полиция на место прибыла полиция, нарушительницы напали и на патрульных. Они давали им пощечины.

Правоохранители задержали одну девушку, а вторая смогла убежать. Задержанная во время ареста кричала, что ненавидит жителей Нетании.

Владелец ресторана заявил, что у девушек не было причин для такого поведения. Это была просто немотивированная агрессия.

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