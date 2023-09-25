Работа в Йом-Кипур - какая полагается надбавка к зарплате

Следует принять во внимание несколько нюансов.

Работа в Йом-Кипур предполагает надбавку к заработной плате, но какой она будет, зависит от того, кто был инициатором выхода на работу в Судный день - сотрудника или его начальства.

Об этом сообщает издание "Детали".

Если человек выходит на работу в праздник, то получает право на оплату своего труда в размере 150 процентов от суммы его обычной зарплаты, как и работа в еженедельный выходной день. Также ему полагается дополнительная выплата ("праздничные"), поэтому в конечном счете за выход в праздник сотрудник должен получить 250 процентов от своего обычного оклада.

Почасовикам полагается заработная плата в размере 150 процентов обычного заработка за рабочее время в праздничный день, а также неоплачиваемый день отпуска. Если выйти на работу попросило начальство, тогда работник также может рассчитывать на дополнительные 100 процентов к своей зарплате.

В обоих случаях главное условие получения дополнительного платежа: работодатель заставляет вас работать в праздничные дни или игнорирует наличие праздника при посменном распределении работы. Это правило не будет приниматься во внимание, если работодатель докажет, что порядок работы был установлен по желанию самого сотрудника.

Если на работника распространяется отраслевой коллективный договор или индивидуальный трудовой договор или же существует традиция, по которой компенсация за работу в Йом-Кипур выше предусмотренной законом, то именно эти положения, в пользу работника, и применяются.

Но эти положения не распространяются на сотрудников сферы безопасности, поскольку в коллективном договоре прописано, что работник, который выходит на смену в праздник, имеет право на получение 50 процентов надбавки в своему обычному окладу, но не располагает правом на получение "праздничных".

"Курсор" писал ранее, что в Йом-Кипур, несмотря на то, что жизнь в Израиле практически замирает, есть отели, которые продолжают работать в том или ином формате из-за большого наплыва посетителей. Однако, есть важные нюансы, которые следует учитывать постояльцам.