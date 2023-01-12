Работник Налогового управления публиковал в соцсети конфиденциальную информацию

На служащего из отдела расследований Налогового управления наложен административный штраф в размере 95 тысяч шекелей за то, что он, пользуясь доступом к государственным базам данных, размещал персональные данные граждан в одной из групп в Facebook.

Об этом сообщает портал Детали.

Расследование началось в 2021 году после того как в группе социальной сети Facebook (число участников которой на данный момент насчитывает более 87 тысяч пользователей), посвященной поиску старых знакомых, появились посты и комментарии с конфиденциальной информацией о гражданах.

Управление по защите частной информации связалось с администраторами группы, уведомив их о том, что опубликованные в группе данные вызывают подозрения в незаконном использовании государственных баз данных. Те обратились к участникам группы с призывом соблюдать закон о защите частной жизни.

Однако по прошествии времени, следователи Управления по защите конфиденциальности, которые следили за деятельностью этого сообщества, заметили, что несмотря на предупреждение, в группе продолжают публиковать личные данные.

Тогда и возникло подозрение, что один из работников следственного отдела Налогового управления незаконно использует доступ к базам данных и публикует со своего личного аккаунта информацию для всего сообщества и не только для него, поскольку группа является общедоступной.

Следователи вышли на нарушителя и потребовали от него объяснений. Тот утверждал, что использовал информацию, добытую из открытых источников в сети Интернет. Однако в рамках административного расследования выяснилось, что работник Налогового управления сознательно нарушил закон, воспользовавшись базами данных налоговой службы.

Было установлено 19 случаев нарушения закона с его стороны. В ходе административного разбирательства на сотрудника был наложен штраф в размере 95 тысяч шекелей.

«К сожалению, государственные служащие злоупотребляют своим положением и своим доступом к базам с конфиденциальными данными. Этот поиск информации о гражданах осуществляется с серьезным нарушением конфиденциальности. В разгар расследования этого дела, наше Управление разослало всем государственным служащим уведомление, предупредив их, что подобные действия нарушают закон и могут привести к дисциплинарному или уголовному преследованию», — заявил глава Управления по защите частной информации Гилад Самема.