Работники мэрии Хайфы рассказали, с какой целью объявили забастовку

Таким образом они пытаются протестовать против «длительного ущерба», который наносит им мэр города Эйнат Калиш-Ротем. Инициатором забастовки выступил председатель организации работников мэрии Амнон Идо, который разослал вчера вечером письма трудящимся всех отделов муниципалитета с призывом не выходить на работу в воскресенье.

Об этом пишут «Новости Израиля».

По его мнению, пришло время действовать решительно. В связи с нежеланием мэра города решать коренные проблемы коллектива, он предложил объявить всеобщую предупредительную 24-часовую забастовку. При этом Идо уточнил, что забастовка не касается занятых в специальном образовании (хинух миюхад) и больницы «Бней Цион».

Стоит отметить, что в первую очередь недовольство профсоюза вызвано программой Эйнат Калиш-Ротем по повышению эффективности (экономии) в муниципалитете. Другими словами, она предлагает понизить работникам зарплату, а некоторых вообще уволить.

«Мэр игнорирует проблему нехватки рабочих рук, в результате чего нагрузка на работников возрастает», — подытожил Амнон Идо.

Примечательно, что у Эйнат Калиш-Ротем с самого начала ее работы на посту мэра города не удалось наладить отношения с коллективом муниципалитета. Возможно, потому что после победы на местных выборах в октябре 2018 года она сразу объявила о намерении сократить штат муниципалитета, неоправданно раздутый, по ее словам, предыдущим мэром Йоной Яавом.

Ранее «Курсор» писал о том, что учителя, участвовавшие в забастовках, организованных профсоюзом, получат зарплату за август, уменьшенную на штраф за пропуск рабочих дней в июне.