Расплата за забастовки: учителя получат штраф за участие в митингах

Учителя, участвовавшие в забастовках, организованных профсоюзом, получат зарплату за август, уменьшенную на штраф за пропуск рабочих дней в июне.

Министерство финансов и министерство образования уведомили учителей, принимавших участие в митингах с целью добиться повышения зарплаты, что из их августовских выплат будет удержано 10 процентов «за пропуски» во время июньской забастовки.

Об этом сообщили detaly.

Формально правительства обосновывает свои действия решением государства, принятом в 80-х годах, согласно которого учителям не оплачивают дни забастовок.

Размер вычитаемой из зарплаты суммы будет варьировать, исходя из размера ставки конкретного учителя, входящего в профсоюзную организацию Гистадрут.

Правительство автоматически исходит их того, что учителя не выполняли свои профессиональные обязанности в течение всего заявленного Гистрадутом срока забастовки.

При этом сообщается, что учителя, которые не принимали участия в забастовке, могут проинформировать об этом директоров школ для передачи этих данных чиновникам минобразования и пересчета августовской зарплаты.

Ранее Курсор писал, что забастовка учителей закончилась: на что пошло правительство. Министерство финансов и министерство образования пошли на условия учителей касаемо зарплаты.

Также мы сообщали, что Либерман заявил, что теперь в правительстве пройдут сокращения.Осуществить выполнение соглашения с учителями, по мнению Либермана, возможно только лишь за счет высвобождения бюджетных средств благодаря сокращениям в правительстве.