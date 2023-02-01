Раненые солдаты АОИ будут получать медицинский каннабис напрямую от Минобороны

До этого нужно было собирать квитанции и предоставлять их министерству для получения возмещения.

Министерство обороны разрешит раненым солдатам АОИ, имеющим право на медицинский каннабис, получать его непосредственно от Минобороны.

Об этом сообщает Mako.

Департамент реабилитации Министерства обороны подписал соглашение с израильским SYQE, в соответствии с которым лечение раненых АОИ с помощью дозированного ингалятора для медицинского каннабиса будет осуществляться по направлению, а не путем возмещения расходов в обмен на квитанции, как это принято сегодня. Сейчас раненые АОИ, проходящие лечение каннабисом, приобретают ингалятор и картриджи с каннабисом для ежемесячного лечения, отправляют счета в реабилитационный отдел Министерства обороны и получают взамен оплату.

Впервые пациенты смогут получать медицинские направления от Минобороны и получать на дом лекарства и оплату медицинского каннабиса.

«В рамках нашего стремления открыть новые каналы для лечения раненых ЦАХАЛа мы создали сотрудничество с компанией SYQE…Для госпитализаций это отличная новость, которая облегчает процесс и позволяет им в покое и безопасности сосредоточиться на своей реабилитации», ‒ рассказал заместитель директора и начальник отдела реабилитации Министерства обороны Лимор Лурия.

Отмечается, что потребление каннабиса с помощью подобных технологий позволяет избежать вреда от курения. Точные дозы в ингаляторе снижают интенсивность боли, избегая при этом ощущения «кайфа», возникающего при употреблении каннабиса, что значительно способствует ежедневному функционированию пациентов и безопасности использования.

Клинические исследования, проведенные в медицинском центре «Рамбам», и отзывы пациентов показали, что лечение медицинской марихуаной с помощью ингалятора дает положительные результаты в облегчении боли при одновременном снижении более чем на 90% побочных эффектов. Ингалятор подходит для домашнего использования и для использования во время госпитализации или другого стационарного лечения.

Медицинский каннабис безопасно хранится в специальном картридже для ингалятора, который содержит 60 одинаковых доз сырого цветка каннабиса. Ингалятор каннабиса одобрен для использования Министерством здравоохранения Израиля и имеет знак европейского стандарта.

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