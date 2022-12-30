Раскрыты новые подробности дела о нанесении травм мусорным баком при протестах ультраортодоксов

Одного из подозреваемых, который обвиняется в сокрытии виновного в травмировании женщины мусорным баком, отпустили под домашний арест.
Об этом сообщает Kikar.
Случайно проходившая мимо митинга ультраортодоксов Мирель Дзаловски получила тяжелые травмы, когда в нее попал тяжелый мусорный бак.
Полиции и адвокат подозреваемого суд договорились, и суд отпустил под домашний арест подозреваемого, задержанного по подозрению в сокрытии одного из виновников нападения, которому помог скрыться от полицейского преследования.
Пострадавшая от падения мусорного бака женщина до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице Шаарей Цедек, представитель полиции добавил на судебном заседании: «Мы опасаемся, что если его безоговорочно отпустят, он помешает расследованию».
Ранее Курсор писал про удар по женщине мусорным баком: появились новые подробности расследования.