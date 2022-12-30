Раскрыты новые подробности дела о нанесении травм мусорным баком при протестах ультраортодоксов

Суд отпустил под домашний арест подозреваемого, задержанного за сокрытие одного из виновников нападения, которому помог скрыться от полицейского преследования.

Одного из подозреваемых, который обвиняется в сокрытии виновного в травмировании женщины мусорным баком, отпустили под домашний арест.

Об этом сообщает Kikar.

Случайно проходившая мимо митинга ультраортодоксов Мирель Дзаловски получила тяжелые травмы, когда в нее попал тяжелый мусорный бак.

Полиции и адвокат подозреваемого суд договорились, и суд отпустил под домашний арест подозреваемого, задержанного по подозрению в сокрытии одного из виновников нападения, которому помог скрыться от полицейского преследования.