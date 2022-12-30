Раскрыты новые подробности дела о нанесении травм мусорным баком при протестах ультраортодоксов

12:39, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: pixabay.com

Суд отпустил под домашний арест подозреваемого, задержанного за сокрытие одного из виновников нападения, которому помог скрыться от полицейского преследования.

Одного из подозреваемых, который обвиняется в сокрытии виновного в травмировании женщины мусорным баком, отпустили под домашний арест.

Об этом сообщает Kikar.

Случайно проходившая мимо митинга ультраортодоксов  Мирель Дзаловски получила тяжелые травмы, когда в нее попал тяжелый мусорный бак.

Полиции и адвокат подозреваемого суд договорились, и суд отпустил под домашний арест подозреваемого, задержанного по подозрению в сокрытии одного из виновников нападения, которому помог скрыться от полицейского преследования.

Ранее полиция обратилась в магистратский суд Иерусалима с просьбой освободить подозреваемого на условиях, которые включая обязательную явку на допрос, выдворение из Иерусалима, запрет на контакты со всеми фигурантами дела и домашний арест за пределами Иерусалима на 20 суток.

Пострадавшая от падения мусорного бака женщина до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице Шаарей Цедек, представитель полиции добавил на судебном заседании: «Мы опасаемся, что если его безоговорочно отпустят, он помешает расследованию».

Ранее Курсор писал про удар по женщине мусорным баком: появились новые подробности расследования.

 

 

 

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