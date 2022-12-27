Удар по женщине мусорным баком: появились новые подробности расследования

Полиция арестовала еще одного подозреваемого в том, что несколько недель назад во время акции протеста на улице Йехезкель в Иерусалиме катил мусорный контейнер, который серьезно ранил женщину-харедим.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Отметим, что в ходе инцидента серьезные ранения получила 40-летняя Мирель Дзаловски, являющаяся матерью 11 детей (видео инцидента смотрите в нашем материале). Несколько дней назад полиция уже арестовала подозреваемого по этому делу для проведения допроса.

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