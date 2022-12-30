Раскрыты подробности действий террориста ИГИЛ, совершившего двойной теракт в Иерусалиме

Детали организации теракта в Иерусалиме и действия обвиняемого сразу после него раскрыты в обвинительном заключении.

В пятницу, 30 декабря, окружая прокуратура Иерусалима выдвинула обвинительное заключение против Ислама Перока, который устроил теракты со взрывными устройствами в Иерусалиме.

В обвинительном заключении указано, что террорист принял мировоззрение организации ИГИЛ и в период с 2017 по 2022 год изучал машиностроение в израильском учреждении, используя свое обучение для реализации своих намерений массового нападения в районе Иерусалима. Он стремился организовать гибель местных евреев в духе доктрины организации и из-за своей враждебности к Государству Израиль и его гражданам.

Обвиняемый тщательно готовился к реализации своего плана и намерений. Он изучил все о подготовке взрывчатых веществ и детонаторов, создал лабораторию по производству взрывчатых веществ в районе Гееви в Рамаллахе, практикуясь в производстве взрывчатых веществ.

В сентябре прошлого года обвиняемый решил осуществить свой план. Он закупил в различных местах подходящие материалы и вспомогательные средства и изготовил в лаборатории восемь килограммов взрывчатых веществ. Также он приобрел подержанный скутер, покрасил его двумя слоями краски, чтобы стереть номер шасси, и проехал на нем по заброшенной местности в районе Махмес Иудейской пустыни. Также в рамках подготовки пути к отступлению обвиняемый подсунул сменную одежду по дороге № 1, спускающейся к Мертвому морю.

Около месяца назад, в ночь с 22.11.22 на 23.11.22, обвиняемый собрал три взрывных устройства и с двумя выехал на перекресток Рамот с целью заложить два заряда по отдельности, чтобы один заряд взорвался и привлек к месту происшествия силы помощи и полицию, а через некоторое время взорвался другой заряд и причинил более серьезный и обширный ущерб силам, собравшимся на помощь.

По прибытии обвиняемый заметил неисправность в системе задержки одного зарядного устройства, поэтому решил присоединить два зарядных устройства к одному мощному зарядному устройству, спрятал их возле автовокзала и вернулся, чтобы забрать дополнительное зарядное устройство.

Террорист перевез последний груз на скутере к ограждению, расположенному за станцией на перекрестке, привязал его к стоявшему на ограждении велосипеду и поспешил покинуть это место.

Обвиняемый поехал на скутере по дороге 1 в сторону пустыни Иегуда согласно маршруту отступления, но у скутера оборвалась приводная цепь, и он вышел из строя. Скутер пришлось бросить у обочины дороги в районе Хан-эль-Ахмар, обвиняемый взял с собой шлем, оружие, заряды и одежду и разбросал их в районе рядом с местом, где бросил скутер.

В 07:03 механизм для активации бомбы, которая была размещена в Гиват-Шауле, преждевременно активировал устройство, и оно взорвалось, в то время как там было много пассажиров, в том числе Арье Шечопак и Тедса Ташома, которые погибли. Ряд других пассажиров получили травмы различной степени тяжести и нуждались в медицинской помощи, а также повреждения проезжающих автомобилей.

Через сутки после терактов обвиняемый отправил со своего мобильного телефона через Telegram на канал «Нашер Ньюс» сообщение, в котором взял на себя ответственность за совершение терактов.

В обвинительном заключении подсудимому приписываются совершение убийств при отягчающих обстоятельствах, террористические акты покушения на убийство, активное членство в террористической организации и использование оружия в террористических целях.

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