Теракты в Иерусалиме 23 ноября: следователи и мэр столицы сделали важное заявление

По словам следователей, при задержании у террориста был автомат и бомбы для новых терактов.

Израильские силы безопасности выявили и захватили арабского террориста, который, как считается, несет ответственность за взрывы в Иерусалиме в прошлом месяце, в результате которых два человека погибли и еще несколько человек получили ранения.

Сегодня военная цензура Израиля разрешила публикацию подробностей ареста, в том числе раскрыла личность подозреваемого.

Ислам Фарох, 26-летний инженер-механик, проживающий в Израиле и ранее не связанный с терроризмом, был арестован 29 ноября после расследования, проведенного агентством внутренней безопасности ШАБАК, полицией округа Иерусалим и ЦАХАЛом.

Сегодня утром власти заявили, что Фарох проживал как в Рамалле в Палестинской автономии, так и в Кафр-Акабе, арабской деревне в пределах муниципальных границ Иерусалима, на северной окраине города. Пока неясно, является ли Фарох гражданином Израиля или просто имеет статус постоянного жителя.

Фарох был арестован на фабрике, на которой он работает, в промышленной зоне Мишор-Адумим, примыкающей к Маале-Адумим.

Следователи говорят, что Фарох идентифицирует себя с салафитским движением в суннитском исламе и является сторонником террористической организации ИГИЛ.

Власти заявили, что Фарош в одиночку осуществил двойные взрывы.

Мэр Иерусалима Моше Лион направил поздравления силам безопасности и местной полиции в связи с задержанием террориста, совершившего два теракта в столице.

Лион отметил «значительную детективную работу, которая привела к раскрытию этого преступления и повышению безопасности жителей Иерусалима».

«Я нахожусь в постоянном контакте с солдатами, — добавил он, — и для меня важно использовать эту возможность, чтобы поблагодарить вас за вашу работу 24/7».

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