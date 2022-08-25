Расследование о вмешательстве ПА в выборы: Ликуд предъявил требование к генпрокурору

Ставшая известной встреча представителя Аббаса с арабскими депутатами из РААМ и Объединенного списка вызвала гнев и возмущение членов партии Ликуд.

Партия Ликуд и ее лидер Биньямин Нетаниягу направили обращение в среду к генеральному прокурору Израиля Гали Бахарав-Миаре, потребовав провести всестороннее расследование по поводу вмешательства Палестинской автономии в предстоящие израильские выборы.

Ранее стало известно о тайной встрече представителей партии Объединенный список, депутатов Кнессета Аймана Одеха, Ахмеда Тиби и Сами Абу-Шахаде, в Рамалле с главой Службы общей разведки Палестинской автономии Маджедом Фараджем. Целью этой встречи, по информации СМИ, было повлиять на результаты выборов в Израиле.

При этом Фарадж, как близкий соратник главы ПА Аббаса, дважды встречался с арабскими депутатами, якобы обсуждая с ними возврат исламской партии РААМ в Объединенный список, чтобы не допустить победы Биньямина Нетаниягу на будущих выборах, и попытаться сдвинуть выборы в пользу блока, возглавляемого Яиром Лапидом и Бени Ганцем.

В поданной Ликудом петиции в Центральную избирательную комиссию, говорится, что «суверенное государство не может позволить себе вмешательство иностранной и враждебной стороны в процесс выборов в Кнессет».

Ликуд заявил: «Если Палестинской автономии удастся повлиять на результаты выборов и, воплотив свои замыслы, создать правительство с опорой на РААМ и Объединенный список, то израильская реальность изменится до неузнаваемости».

В петиции говорится: «Если план этих переговоров и обсуждаемые на них шаги не являются серьезным вмешательством в обычный ход выборов в Израиле — мы не знаем, что такое серьезное вмешательство».

Ранее депутат Ави Маоз направил просьбу главе ШАБАК Ронену Бару о начале расследование «неправомерного вмешательства в систему выборов в Государстве Израиль».

Ранее «Курсор» писал, что грядет скандал: глава разведки ПА тайно встречался с лидерами Объединенного списка.